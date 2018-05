Die GlobalTrade Corporation (GTC) hat heute bekannt gegeben, dass Siemens Financial Services (SFS) die Mehrbanken-Handelsfinanzplattform @GlobalTrade zur Verwaltung von Exportakkreditiven ausgewählt hat. Die Plattform wird zunächst in Deutschland eingeführt und anschließend auf weltweite Unternehmenseinheiten von Siemens ausgeweitet. Das System sammelt alle eingehenden Akkreditive elektronisch in einer globalen Datenbank, erleichtert die Prüfung und Genehmigung, hilft bei der Erstellung rechtskonformer Dokumente und ermöglicht eine schnellere elektronische Vorlage der Dokumente bei beratenden und ausgebenden Banken.

Gerhard Heubeck, Head of Trade Finance Advisory bei Siemens Financial Services, begründete die Notwendigkeit der Einführung des neuen Systems wie folgt: "Nachdem viele Jahre eines der ersten IT-Standardsysteme für den Export von Dokumentenakkreditiven im Einsatz war, ist es an der Zeit, ein Nachfolgewerkzeug zu finden, das den neuen Anforderungen wie Mandantenfähigkeit, Verarbeitung neuer Formate für SWIFT-Nachrichten, globale Erreichbarkeit und modernste Technologie gerecht wird und den Kundenerwartungen und hohen Anforderungen an die Cybersicherheit entspricht."

"SFS hat ein sehr akribisches RFP-Verfahren durchgeführt und dabei Lieferanten im Blick gehabt, die den globalen Handelsfinanzierungsprozess unterstützen könnten", sagte Jacob Katsman, CEO von GTC. "Wir freuen uns sehr, dass GTC als Partner für SFS ausgewählt wurde und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Siemens bei weiteren Projekten, die dazu beitragen, die Welt der Handelsfinanzierung voranzubringen."

Über Siemens Financial Services

Weitere Informationen zu Siemens Financial Services finden Sie hier: www.siemens.com/finance

Über GTC

GlobalTrade Corporation (GTC) ist ein Softwareentwickler und Anwendungsanbieter, dessen Produktlösungen die Welt der Handelsfinanzierungen und Handelsdienstleistungen verbessern. Die @GlobalTrade-Systeme des Unternehmens helfen Käufern, Verkäufern, Händlern und Finanzinstituten, schneller und effizienter miteinander zu kommunizieren und gleichzeitig Risiken zu senken und die Überwachung und Kontrolle zu verbessern. Zu den Kunden zählen sowohl Unternehmen, die einen konsolidierten Zugang zu mehreren Banken benötigen, als auch Finanzinstitute, die Supply-Chain-Finanzierungslösungen benötigen, um die Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen. @GlobalTrade ist eine Marke der GlobalTrade Corporation. Weitere Informationen finden Sie unter www.globaltradecorp.com

