Die Abkürzung IPO steht für Initial Public Offering. Das Initial Public Offering bedeutet dabei übersetzt Erstes öffentliches Angebot und bezieht sich auf den Vorgang, bei dem Unternehmen in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft zum ersten Mal ihre Aktien, also die entsprechenden Gesellschaftsanteile, an der Börse platzieren. Sehr häufig wird ein solcher Vorgang auch als Going Public beziehungsweise Neuemission genannt. Eine solche Emission von Aktien spielt für die Unternehmen eine sehr große ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...