LONDON (Dow Jones)--Die britische Bank Lloyds verkauft ein Hypothekenportfolio in Irland mit Verlust. Für 4 Milliarden britische Pfund soll der Bestand an Immobilienkrediten an die Barclays plc veräußert werden, teilte die Lloyds Banking Group mit. Infolge des Verkaufs muss das Geldhaus für das erste Halbjahr einen Verlust vor Steuern von 110 Millionen Pfund verbuchen.

May 18, 2018 03:22 ET (07:22 GMT)

