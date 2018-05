LEG Immobilien AG: Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Immobilien AG über 300 Mio. EUR, fällig am 1. Juli 2021 (ISIN DE000LEG1CB5) DGAP-News: LEG Immobilien AG / Schlagwort(e): Anleihe LEG Immobilien AG: Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Immobilien AG über 300 Mio. EUR, fällig am 1. Juli 2021 (ISIN DE000LEG1CB5) 18.05.2018 / 10:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Anpassung des Wandlungspreises für die Wandelanleihe der LEG Immobilien AG über 300 Mio. EUR, fällig am 1. Juli 2021 (ISIN DE000LEG1CB5) Der Wandlungspreis der Anleihe ist aufgrund der Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2017 gemäß § 10 (e) der Anleihebedingungen angepasst worden. Der Wandlungspreis beträgt nun 53,2318 EUR (vorher 54,9914 EUR). Der Vorstand LEG Immobilien AG 18.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: LEG Immobilien AG Hans-Böckler-Straße 38 40476 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0 Fax: +49 (0) 211 / 4568 - 261 Internet: www.leg.ag ISIN: DE000LEG1110 WKN: LEG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 687525 18.05.2018

ISIN DE000LEG1110

AXC0093 2018-05-18/10:09