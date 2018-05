Hamburg - Die geopolitischen Spannungen an den Ölmärkten halten an, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Nachdem in der vergangenen Woche die US-Regierung vom Atomabkommen mit dem Iran zurückgetreten sei und gleichzeitig die Sanktionen gegen das Land wiedereingeführt habe, sei der Ölpreis mit 80 US-Dollar/Barrel auf den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren gestiegen.

