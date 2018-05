Der Bad Homburger Medizinkonzern Fresenius SE (Fresenius SECo) hält trotz eines durch die Euro-Stärke verdorbenen Jahresstarts an seiner Mittelfristprognose fest. Die Ziele seien zwar ambitioniert, aber durchaus realistisch, sagte Konzernchef Stephan Sturm am Freitag laut Redetext auf der Hauptversammlung in Frankfurt.

