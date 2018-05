Nike, weltweit größter Sportartikel-Hersteller, ist überall. Beispiele? Der US-Konzern rüstet bei der Fußball-WM 2018 zehn Teilnehmer aus. Auch in anderen Sportarten ist das Swoosh-Logo groß dabei. Beim Basketball sowieso und in der Leichtathletik, wo Nike als Sponsor der WM 2018 in Berlin auftreten wird. Für die Aktie von Nike lässt sich seit Mitte Oktober letzten Jahres ein Aufwärtstrend zeigen, der aktuell zwischen 66,60 und 77,60 US-Dollar beschrieben werden kann. Seit Anfang dieses Jahres bewegten sich die Notierungen zwischen 63 und 70 US-Dollar erst einmal zur Seite, wobei ein Ausbruch über die obere Marke mehrmals nicht zustande kam. Jetzt aber ist der Aktie dieser Anstieg mit einem Hoch bei 71,60 US-Dollar gelungen.

Kursziele erhöht

Um weiterhin steigen zu können, sollten die Notierungen allerdings nicht nach unten aus dem Aufwärtstrend kippen. Positiv äußerten sich auch die Analysten zur Nike-Aktie. HSBC nahm ihre Bewertung für Nike von Halten auf Kaufen nach oben und hob zugleich das Ziel von 74 auf 77 US-Dollar an. Es sei eine gute Zeit für die Anleger, um mit auf dem Platz zu stehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...