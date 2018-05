Die Ziele seien zwar ambitioniert, aber durchaus realistisch, sagte Konzernchef Stephan Sturm am Freitag laut Redetext auf der Hauptversammlung in Frankfurt. Bis 2020 sollen demnach die Erlöse im Schnitt um sieben bis zehn Prozent pro Jahr steigen. Beim Gewinn erwartet Fresenius im Mittel ein Plus von acht bis zwölf Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...