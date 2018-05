Europäische Aktienindizes verlieren im frühen Handel an Wert DE30 kehrt nach Berühren einer Widerstandszone um Deutsche Börse (DB1.DE) testet Unterseite des Trendkanals

Zusammenfassung:Die drei großen Indizes der Wall Street verzeichneten während der gestrigen Sitzung leichte Rückgänge. Dies traf jedoch nicht auf die asiatische Aktienmärkte zu, da die Handelssitzung auf diesem Kontinent etwas optimistischer war. Der japanische Nikkei (JAP225) legte um 0,39% und der chinesische Hang Seng (CHNComp) um 0,75% zu. Australiens S&P/ASX 200 (AUS200) notierte am Ende des Handelstages 0,11% tiefer. Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte haben am Freitag etwas tiefer eröffnet, wobei der französische CAC 40 der größte Underperformer ist. Aktienindizes aus Osteuropa scheinen in den ersten Minuten des Handels ihre westlichen Pendants zu übertreffen. Finanz- und Versicherungsunternehmen sind die größten Gewinner, während TK-Unternehmen am schlechtesten abschneiden. Beim Gipfeltreffen in Bulgarien haben sich 28 EU-Staats- und Regierungschefs darauf geeinigt, die EU-Beziehungen zum Iran beizubehalten. Dieser Schritt steht im Gegensatz zu Donald Trumps Austritt aus dem Iran-Atomabkommen. Die europäischen Staats- ...

