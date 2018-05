DAX - Verfallstermin im Fokus

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Kurz vor dem heutigen kleinen Verfallstermin auf DAX-Optionen kam dann gestern doch noch einmal so etwas wie Bewegung in das deutsche Börsenbarometer: Die gähnend langweilige Handelsspanne 12.920 auf der Unter- und 13.030 Punkte auf der Oberseite wurde endlich aufgelöst - und zwar gen Norden!

Der deutsche Leitindex hat sich im Vergleich zur Wall Street erstaunlich gut gehalten im Wochenverlauf. Inwieweit sich diese Outperformance weiter fortsetzen kann, bleibt abzuwarten.

Die hauptsächlich seitwärts tendierende Handelswoche und eventuell auch der gestrige Anstieg muss wahrscheinlich auf "Spielereien" im Vorfeld des Verfallstermins von DAX-Optionen um 13 Uhr zurückgeführt werden. Die gestrige Aufwärtsbewegung kann daher am heutigen Nachmittag genau so schnell in sich zusammen fallen wie Sie gekommen ist.

Ein denkbares Szenario wäre, dass der DAX nach dem Verfall die jüngste Wall Street-Schwäche nachholen wird. In dem Falle wäre der bullische Ausbruch über 13.030 Punkte schnell wieder Geschichte. Aus rein charttechnischer Sicht bleibt das Bild oberhalb von 13.030 Punkten kurzfristig natürlich weiter bullisch, eine Trendfortsetzung gen Norden kann nicht ausgeschlossen werden. Allein - ich traue dem Braten nicht recht! Ein schönes Wochenende allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2018 - 18.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 18.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

