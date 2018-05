The last trading day for below certificate (ETN) issued by Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) is determined for May 25, 2018. Instrument ISIN Underlying Last trading day ------------------------------------------------------------ BULL GENMA X4 SE DK0060729416 Genmab A/S 2018-05-25 ------------------------------------------------------------ Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, aktieteam@nasdaq.com, +45 33 93 33 66.