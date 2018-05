Familienunternehmen gelten an der Börse als beständige, lukrative Renditebringer. Wer sich solche - meist mittelständisch geprägten - Werte ins Depot holen möchte, findet auch eine Auswahl an entsprechenden Aktienfonds am Markt.Volkswagen, BMW, die Schwarz Gruppe und Aldi zählen mit zu den umsatzstärksten Familienunternehmen in Deutschland. Doch neben diesen bekannten Konzernen gibt es noch eine Vielzahl weiterer Unternehmen, in denen die Gründerfamilie eine herausragende Rolle spielt. Laut einer Studie des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung sind ganze 91 Prozent der in Deutschland ansässigen Betriebe als Familienunternehmen einzuordnen; etwa 55 Prozent des Umsatzes aller Unternehmen stammen aus diesem Segment. Nach Zahlen des Portals "Die deutsche Wirtschaft" erwirtschafteten familiengeführte Unternehmen im Jahr 2017 zusammen einen Umsatz von 1,73 Billionen Euro. Damit gelten Familienunternehmen als ein Kernbestandteil der deutschen Wirtschaft.

Den vollständigen Artikel lesen ...