Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Wer wird "Germany's next Topmodel" 2018? Christina (22, Dudenhofen), Julianna (20, Klein-Winternheim), Pia (22, München) und Toni (18, Stuttgart) stehen im Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Damit dominiert Juror Michael Michalsky mit drei Mädchen - während Thomas Hayo nur eine Aspirantin aus seinem Team ins Finale coachen konnte. Christina ist die einzige Finalistin aus Team Hayo: "Ich bin im Finale und überglücklich. Auf einer Skala von eins bis zehn bin ich die 1000!" Pia, Team Michalsky: "Ich kann noch gar nicht glauben, dass ich nächste Woche wirklich auf der Bühne stehe. Ich realisiere das noch gar nicht." Julianna: "Ich bin im Finale! Jetzt kann ich die Zweifel endlich wegschieben!" Toni: "Alle Mädels sind so unterschiedlich und haben ihre Stärken und Schwächen, genau wie ich. Deshalb denke ich, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird." Welche der vier Topmodel-Anwärterinnen kann sich durchsetzen und wird "Germany's next Topmodel" 2018?



Das sind die Finalistinnen:



Team Michael Michalsky



Julianna (20, Klein-Winternheim) Ob Maybelline oder About You - von Juliannas strahlendem Lächeln kann sich kein Kunde losreißen. Mit drei Jobs und ohne gewackelt zu haben zieht die 20-jährige Sängerin ins GNTM-Finale ein. "Es macht mich sehr stolz, ein Teil des Finales zu sein! Natürlich freue ich mich, gemeinsam mit den anderen Mädels diese tolle Erfahrung teilen zu dürfen. Ich denke, es kommt darauf an, wie stark ich abliefern kann. Aber das werde ich auch in der Live-Show tun."



Pia (22, München) Pia hat den Titel "Schöne Münchnerin" bereits inne und auch bei GNTM konnte sie die Kunden von sich überzeugen. Die 22-jährige Studentin wurde für die neue Werbekampagne von Deichmann gebucht und stand gemeinsam mit Wincent Weiss für dessen Musikvideo vor der Kamera. Nun will sie noch einmal alles geben, um "Germany's next Topmodel" 2018 zu werden. "Das GNTM-Finale wird ein großes Event und ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich nur daran denke!"



Toni (18, Stuttgart) Toni ist mit vier Jobs das meistgebuchte Model der diesjährigen Staffel von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum". Noch dazu durfte sie Heidi Klum auf den Red Carpet der amfAR-Gala in New York begleiten. Die 18-jährige Stuttgarterin ist sehr gläubig und will als Model mit ihrer zuversichtlichen, ehrgeizigen und motivierten Art auch ein Vorbild für andere sein. "Ich denke, ich habe gute Chancen 'Germany's next Topmodel' 2018 zu werden! Mein Typ ist außergewöhnlich und speziell. Ich bin eine gute Läuferin und strahle immer von innen heraus."



Team Thomas Hayo



Christina (22, Dudenhofen) Mit 22 Jahren hat Christina bereits erfolgreich an mehreren Miss-Wahlen teilgenommen. Ihr Ziel, ein international erfolgreiches Model zu werden, verliert die 22-jährige Kauffrau aus Dudenhofen nie aus dem Blick und überzeugt mit ihrem selbstbewussten Auftreten. Bei GNTM konnte sie den begehrten Venus-Job ergattern und stand für eine Modestrecke in der Zeitschrift Elle sowie für das Luxus-Taschenlabel MCM vor der Kamera.



ProSieben zeigt das Finale von "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" am 24. Mai 2018, um 20:15 Uhr. Wie im vergangenen Jahr wird die Show aus Sicherheitsgründen mit einem kleinen Zeitversatz gesendet.



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2018



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Felicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176 Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion Stephi Bruchner, Susi Lindlbauer Tel. +49 [89] 9507-1166, +49 [30] 31 98 80 822 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.com Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2