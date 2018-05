Zürich (ots) -



Die Lage der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

(MEM-Industrie) entwickelte sich im ersten Quartal 2018 sehr positiv.

Die Auftragseingänge stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal um +24,1

Prozent und die Umsätze um +16,4 Prozent. Auch die Güterausfuhren

nahmen um +4,9 Prozent zu. Die weiteren Aussichten für 2018 schätzen

die Unternehmerinnen und Unternehmer der MEM-Industrie optimistisch

ein.



Die Auftragseingänge in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und

Metall-Industrie (MEM-Industrie) nahmen im ersten Quartal 2018 im

Vergleich zur Vorjahresperiode deutlich zu. Sie stiegen um +24,1

Prozent. Auch die Umsätze legten im ersten Quartal 2018 gegenüber dem

Vorjahr um +16,4 Prozent zu. Von der positiven Entwicklung bei den

Aufträgen und Umsätzen profitierten sowohl Grossfirmen wie auch KMU.

Die hohen Auftragseingänge der vergangenen Monate wirken sich auf die

Kapazitätsauslastung in den Betrieben aus. Im ersten Quartal 2018

betrug sie gemäss KOF 90,6 Prozent, was deutlich über dem

langjährigen Mittelwert von 86,4 Prozent liegt. Im April erreichte

sie sogar 91,9 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 10 Jahren.



Weiterhin steigende Exporte



Die Güterausfuhren der MEM-Industrie wuchsen im ersten Quartal

2018 gegenüber dem Vorjahresquartal um +4,9 Prozent und erreichten

einen Wert von 17 Milliarden Franken. Die grösste Zunahme

verzeichneten die Exporte in die EU. Diese erhöhten sich um +7,4

Prozent. Auch die Exportentwicklung in die USA ist weiterhin positiv

(+2,2%). Einzig die Ausfuhren nach Asien reduzierten sich um -1,5

Prozent. Die positive Exportentwicklung erfasste alle wichtigen

Warengruppen. Besonders erfreulich ist die Zunahme der Ausfuhren im

Maschinenbau, der umsatzstärksten Warengruppe der MEM-Branche. Sie

stiegen um 5,2 Prozent. Aber auch die Exporte von Metallen (+11,3%),

Präzisionsinstrumenten (5,4%) und Elektrotechnik/Elektronik (+3,1%)

nahmen zu.



Beurteilung und Aussichten



Die Aussichten der Schweizer MEM-Industrie schätzt Jean-Philippe

Kohl, Swissmem-Direktor a.i., positiv ein: «Der Indexstand bei den

Auftragseingängen befindet sich seit Mitte 2017 auf einem hohen

Niveau. Damit dürften sich die Umsätze und Erträge in diesem Jahr

weiter erhöhen. Das ist auch notwendig, um die massiven Margen- und

Substanzverluste der vergangenen Jahre auszugleichen». Auch die

Unternehmerinnen und Unternehmer sind optimistisch. Gemäss der

jüngsten Swissmem-Befragung rechnen 48 Prozent der Unternehmer für

die nächsten zwölf Monate mit wachsenden Aufträgen aus dem Ausland.

Lediglich 12 Prozent befürchten einen Rückgang. Dieser Optimismus

wird sowohl von Grossfirmen wie auch von KMU geteilt.



Einmal mehr fällt die grosse Bedeutung des EU-Marktes für die

Schweizer MEM-Industrie auf. Die aktuell gute Konjunktur in der EU

wirkt sich sehr positiv auf die Geschäfte in der Schweizer

MEM-Branche aus und stimuliert die Exporte - mit dem Effekt, dass der

Exportanteil der EU im ersten Quartal 2018 auf 61,5 Prozent

angestiegen ist. An der Bedeutung des EU-Marktes wird sich

mittelfristig kaum etwas ändern. Dennoch wäre es wichtig, dass

bestehende Potenziale in anderen Regionen ausgeschöpft werden

könnten. Aktuell böte sich mit dem Mercosur eine Gelegenheit. Dort

verhindern hohe Handelshindernisse, dass Marktchancen genutzt werden

können. Entsprechend unterstützt Swissmem die Absicht des Bundes, mit

dem Mercosur einen Freihandelsvertrag abzuschliessen.



