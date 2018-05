Die Strom- und Gasversorgung wird in dieser Norm als Netzanschluss bezeichnet, die Versorgung für die Trinkwasser-, Fernwärme- und Kommunikationsversorgung hingegen als Hausanschluss. Zu den auffälligsten Änderungen gegenüber der Vorgängernorm zählen u.?a. der Normentitel und die Erfassung aller Sparten. Weiterhin gibt es nun neue Höhenmaße für Hausanschlussnischen sowie bebilderte Beispiele für die Anordnung der Anschluss- und Betriebseinrichtungen in- und außerhalb von Gebäuden.

Grundsätze der Versorgung

Die Planung zur Unterbringung von Anschlusseinrichtungen in einem Gebäude erfolgt in Abstimmung mit den Netzbetreibern oder den Versorgungsunternehmen. Alle installierten Anschluss- und Betriebseinrichtungen müssen den einschlägigen technischen Bedingungen entsprechen und danach installiert, betrieben und instand gehalten werden können.

Netz- oder Hausanschlüsse werden grundsätzlich als erdverlegte Anschlussleitung auf dem kürzesten Weg vom Verknüpfungspunkt des Versorgungsnetzes zur Anschlusseinrichtung geführt. Diese Arbeiten führt der Netzbetreiber aus. Jedes Grundstück bzw. jedes Gebäude mit einer eigenen Hausnummer erhält einen eigenen Netz- und Hausanschluss.

Dabei wird die Art, Zahl und Lage der Netz- oder Hausanschlüsse entsprechend der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV), der Niederdruckanschlussverordnung (NDAV), den AVBWasserV und den AVBFernwärmeV sowie den allgemein anerkannten Regeln der Technik bestimmt. Ein gemeinsamer Anschluss in Doppel- oder Reihenhäusern ist nur dann möglich, wenn die Einrichtung über eine gemeinsame Übergabestelle oder einen gemeinsamen Hausanschlussraum verfügt. Dabei muss dann auch die Zugänglichkeit zu den Räumlichkeiten geregelt sein.

Mess-, Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen sind gemeinsam mit den Netz- und Hausanschlüssen in einem Raum unterzubringen. Im Erdreich verlegte Anschlussleitungen dürfen nicht durch Garagen, Wintergärten oder durch nicht unterkellerte Gebäude überbaut werden. In Ausnahmefällen wird dies aber gestattet. Dann müssen die Anschlussleitungen durch Hohlräume in geeigneten Schutzrohren verlegt werden. Dabei ist zu beachten, dass die Leitungen austauschbar bleiben.

Grundsätze der Stromversorgung

Die Errichtung der elektrischen Anlage in einem Gebäude, bzw. auf einem Grundstück unterliegt der Verantwortung des Planers und dem Errichter. Werden mehrere Anschlüsse auf einem Grundstück benötigt, ist eine dauerhaft eindeutige elektrische Trennung der Anlagen zu gewährleisten. Der Anschluss an das Elektrizitätsversorgungsnetz ist nach den Vorgaben der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) umzusetzen. Ebenfalls einzuhalten sind die Technischen Anschlussbedingungen TAB des Netzbetreibers sowie die Mindestanforderungen nach §?19 des Energiewirtschaftsgesetztes EnWG.

Der §?19 des EnWG beschreibt u.?a., dass Betreiber von Elektrizitätsversorgungsnetzen verpflichtet sind, technische Mindestanforderungen für die Auslegung und den Betrieb festzulegen und im Internet zu veröffentlichen. Hierbei geht es um die nach §?17 festgelegten Bedingungen für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen, Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie, Elektrizitätsverteilernetzen, Anlagen direkt angeschlossener Kunden, Verbindungsleitungen und Direktleitungen.

Für die Kommunikationsversorgung richtet sich die Anzahl der Kommunikationsanschlüsse nach der Anzahl der zur Verfügung stehenden Netzbetreiber - unter Berücksichtigung der Anforderungen des Gebäudeeigentümers. Die Ausführung der Anschlüsse an die Kommunikationsnetze erfolgt nach den Vorgaben des jeweiligen Netzbetreibers.

Gas-, Trinkwasser- und ...

