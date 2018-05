Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Ziel für Vivendi von 24,80 auf 25 Euro angehoben. Der Medienkonzern sei gut positioniert, um von bezahltem Streaming von Musikstücken zu profitieren, schrieb Analyst Matthew Walker in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies spiegele sich in der Anhebung des Kursziels wider./mf/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-05-18/12:20

ISIN: FR0000127771