Frankfurt - Die europäische Konjunktur hat im ersten Quartal spürbar an Schwung verloren, so die Analysten der DekaBank. Die Stimmung in der Wirtschaft in Euroland sei aber nach wie vor gut. Auch die Einkaufsmanagerindices für den Mai dürften dies erneut zum Ausdruck bringen. Dies gelte sowohl für den Teilindex der Industrie als auch für den Teilindex der Dienstleister.

