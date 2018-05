Frankfurt - Sterling musste gestern eine kleine Achterbahnfahrt mitmachen, die jedoch gegenüber anderen volatilen Handelstagen in diesem Jahr noch überschaubar blieb, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Ursache sei ein Bericht des Daily Telegraph gewesen, dass Theresa May Großbritannien auch nach dem Ende der Brexit-Übergangsvereinbarung im Jahr 2021 in einer Zollunion mit der EU halten wolle.

Den vollständigen Artikel lesen ...