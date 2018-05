Niemand telefoniert, jeder mailt oder schreibt Nachrichten im Büro. Doch kommt es zum Telefonat, dann gleicht das Abrüstungsverhandlungen, findet Herr K.

Nur falls Sie es noch nicht wissen: Telefonieren ist das neue Rauchen. Wer noch einigermaßen alle Latten am Zaun hat, schickt stattdessen Mails oder WhatsApp-Nachrichten, Threema-Botschaften oder wenigstens SMS. Die fernmündliche Sprachkommunikation hat dagegen stark an Bedeutung eingebüßt, findet Herr K.

Wenn er von sich selbst ausgeht: Er besitzt zwar von allen potenziellen Gesprächspartnern alle Kontaktdaten. Und natürlich wäre es am einfachsten, jemanden auf dessen Handy anzurufen. Aber das käme ihm vor wie ein Anschlag. Man weiß ja nie, wo man wen gerade erreicht: in einem gut frequentierten Fitnessstudio, auf dem Kinderspielplatz oder in einem Hotelbett in Ulan Bator um 3 Uhr morgens Ortszeit. Manager müssen ja heute alles gleichzeitig sein: Sportskanonen, Familienmenschen, Welteroberer.

Kommunikationstechnisch hat das bisweilen Nachteile.

"Ne, ne, erzählen Sie ruhig", wurde Herr K. zum Beispiel kürzlich von seinem Kollegen Berger aus dem Marketing vollgeröchelt zwischen Kilometer acht und neun auf dessen Holmes-Place-Laufband. Leider rutschte Berger dann vom Band, und nach fünf Minuten, in denen Herr K. ...

