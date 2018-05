Die Deutsche Telekom will auf dem lukrativen US-Markt einen weiteren Schritt nach vorne machen. Man will die eigene US-Mobilfunktochter T-Mobile US in den USA mit dem Rivalen Sprint zusammenlegen und dadurch für beide Unternehmen mehr als 6 Milliarden US-Dollar an jährlichen Kosten einsparen. Dafür kalkuliert die Telekom insgesamt rund 15 Milliarden Dollar an Aufwendungen für die Integration ein. In unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...