FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im April dank starker Verkäufe in Deutschland und weiterhin guter Geschäfte in China ein zweistelliges Absatzplus erzielt. Weltweit wurden 927.200 Neuwagen an Kunden übergeben, ein Anstieg um 10,2 Prozent. In China, dem mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt, erzielte der DAX-Konzern ein Absatzplus von 11,7 Prozent. In Deutschland setzte VW 11,5 Prozent mehr Autos ab. In den ersten vier Monaten kommt VW damit im Konzern auf ein Absatzplus von 8,1 Prozent.

Wachstumstreiber unter den einzelnen Marken waren vergangenen Monat Seat und die Kernmarke VW mit einem Plus von 21 Prozent und 11 Prozent. Der Lkw-Hersteller MAN legte mit 44,5 Prozent deutlich zu.

May 18, 2018

