Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Adler Real Estate von 16,60 auf 17,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Karsten Oblinger passte seine Schätzungen in einer am Freitag vorliegenden Studie an den neuen Ausblick des Immobilienkonzerns nach oben an./ag/ajx Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-05-18/12:41

ISIN: DE0005008007