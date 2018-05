BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat mit Skepsis auf die von der Europäischen Union beschlossene Antwort auf die US-Sanktionen gegen den Iran reagiert. Brüssel will das Irangeschäft der europäischen Unternehmen schützen und deshalb die Befolgung der amerikanischen Strafmaßnahmen unter Strafe stellen. "Das Blocking Statute kann in das US-Geschäft der deutschen Industrie spürbar eingreifen", warnte BDI-Präsident Dieter Kempf.

Die Wirkung des Blockadestatuts sei unklar und müsse deshalb genau beobachtet werden. Am Freitag läutete die EU-Kommission das formale Verfahren zur Scharfstellung des Instruments ein, nachdem am Vortag die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in Sofia das Vorgehen gebilligt hatten. "Wir haben die Pflicht, die Kommission und die Europäische Union, alles zu tun, um die europäische Wirtschaft zu schützen, besonders die kleinen und mittleren Unternehmen", erklärte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

Kompensation für Ausfälle und Strafen in den USA

Damit könnte es europäischen Unternehmen künftig unter Strafe verboten werden, sich an die US-Sanktionen gegen den Iran zu halten. Washington hatte sich einseitig aus dem Iran-Abkommen zurückgezogen und wird die Sanktionen gegen das Land wieder einführen. Europäische Firmen könnten dann in den Vereinigten Staaten belangt werden, wenn sie mit dem Mullah-Regime Geschäfte machen. Das Blockade-Gesetz sieht deshalb auch vor, dass die Unternehmen für Ausfälle und Strafen in den USA entschädigt werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte in Sofia aber vor übertriebenen Hoffnungen. "In einer umfassenden Weise die gesamte Wirtschaft zu entschädigen bei entsprechenden Maßnahmen der Vereinigten Staaten von Amerika - da können und dürfen wir auch keine Illusionen schüren", sagte Merkel.

Für die im Irangeschäft nach dem US-Beschluss wahrscheinlich ausfallenden Banken soll die Europäische Investitionsbank (EIB) einspringen, um Geschäfte im Iran zu finanzieren.

Das europäische Abwehrgesetz war Mitte der 1990er Jahre im Streit um Sanktionen gegen Kuba, den Iran und Libyen erlassen worden. Bislang wurde es aber noch nie angewendet, da seinerzeit der Streit aus der Welt geschafft werden konnte.

