Leicht im Plus erwarten Teilnehmer die Wall Street zum Start am Freitag. Sie sprechen von einer kleinen Erholungsbewegung nach den Abgaben am Vortag. Ein Hauptthema dürften die Handelsgespräche zwischen Amerika und China sein. Ein offizieller Vertreter Chinas hat inzwischen zurückgewiesen, dass sein Land ein Angebot gemacht habe, den Überschuss in der Handelsbilanz zwischen beiden Ländern um 200 Milliarden Dollar zu senken. Stattdessen setzen sich zunehmend Skepsis und Zweifel durch, ob es zu einer Einigung kommen wird.

Daneben dürfte weiterhin die hohe Rendite an den Anleihemärkten im Blick stehen, die sich bei den zehnjährigen Staatstiteln hartnäckig über 3 Prozent hält. Die Marke gilt als symbolische Warnampel für Aktieninvestments. Hohe Anleiherenditen vermindern die Attraktivität anderer Anlagen, etwa Aktien. Ebenfalls ein Dauerthema sind die hohen Ölpreise. Die Aktien der Branche ziehen seit geraumer Zeit an, dies könnte sich am Freitag fortsetzen.

Paypal expandiert in den stationären Einzelhandel. Das Unternehmen bestätigte am späten Donnerstagabend (Ortszeit), was zuvor aus informierten Kreisen durchgesickert war: Der Zahlungsdienstleister übernimmt das schwedische Fintech-Startup iZettle AB für 2,2 Milliarden Dollar. Der Mobile-Payment-Anbieter iZettle bietet unter anderem kleinere Chip-Kartenleser für Smartphones und Tablets an. Paypal verschafft sich mit dieser größten Übernahme in seiner Unternehmensgeschichte Zugang zu hunderttausenden Ladengeschäften weltweit. Bei den Anlegern kommt das gut an: Die Paypal-Aktie steigt vorbörslich um 1 Prozent.

Applied Materials verlieren 4,5 Prozent, nachdem der Chipausrüster bei der Vorlage von Zahlen zu seinem zweiten Geschäftsquartal einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben hat. Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal haben indessen positiv überrascht.

Der Einzelhändler Nordstrom hat im ersten Geschäftsquartal ein im Vergleich zu Wettbewerbern wie Macy's und Walmart eher mäßiges flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 0,6 Prozent verzeichnet, das überdies von einer Sonderangebots-Aktion getrieben war. Die Aktie könnte daher unter Druck stehen.

May 18, 2018 06:16 ET (10:16 GMT)

