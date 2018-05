Zürich (ots) - Die grösste Exportindustrie setzt sich für weltweit

offene Märkte ein und unterstützt neue Freihandelsabkommen der

Schweiz mit den Mercosur-Staaten sowie Malaysia, Indonesien, Indien,

Russland und den USA, sofern nötig mit einem starken Schutz des

Geistigen Eigentums. Weiter spricht sich scienceindustries gegen die

Unternehmensverantwortungsinitiative und den gegenwärtig diskutierten

Gegenvorschlag aus. An die Adresse der an der Generalversammlung

anwesenden Bundesrätin, Frau Doris Leuthard, machte der scheidende

Präsident, Gottlieb Keller, auf die bereits erzielte Reduktion der

Treibhausgase aufmerksam. Ausserdem betonte er die Eisenbahn als

sicherstes und zuverlässigstes Transportmittel für die Versorgung der

Chemie Pharma Biotech Industrie mit Rohstoffen. Die

Generalversammlung wählte zudem Matthias Leuenberger von Novartis

International AG zu ihrem neuen Präsidenten.



An der 136. Generalversammlung des Wirtschaftsverbandes

scienceindustries bei der Lonza AG in Visp hält der Präsident

Gottlieb Keller unter Beisein von Bundesrätin Doris Leuthard fest,

dass "unsere Industrie - und damit massgeblich auch die Schweiz - im

Vergleich mit anderen bedeutenden Konkurrenzstandorten in jüngster

Vergangenheit nicht allzu schlecht gefahren ist." Die

Mitgliedsunternehmen der Chemie Pharma Biotech Branche exportierten

2017 für über 98 Milliarden Franken Produkte in alle Regionen der

Welt. Das sind 46% der Schweizer Gesamtexporte.



"Die daraus entstehende hohe Abhängigkeit von den Auslandmärkten

und der andauernde Innovationsdruck sind die Gründe, weshalb unsere

Industrie wesentlich auf offene Märkte und eine liberale Denkhaltung

angewiesen ist" so Gottlieb Keller. Nicht nur die künftige Beziehung

der Schweiz zur Europäischen Industrie stellt eine Herausforderung

für die Schweiz dar, sondern auch der Brexit. Das Vereinigte

Königreich ist für die scienceindustries Mitgliedsunternehmen der

viertwichtigste Handelspartner. Präsident Gottlieb Keller fordert,

dass nach dem Brexit ab dem 29. März 2019 "mit der Unterzeichnung

eines "Memorandum of Understanding" die Fortführung der Beziehungen

beim Marktzugang "sicherzustellen" sind".



Nach dem erfolgreichen Freihandelsabkommen mit China unterstützt

der Präsident von scienceindustries weitere Freihandelsabkommen mit

bedeutenden Ländern wie den Mercosur-Staaten sowie Malaysia,

In-donesien, Indien, Russland und den USA und erwartet dadurch einen

verbesserten Marktzugang. Dabei ist der Schutz des Geistigen

Eigentums unerlässlich, um die Investitionen der Mitgliedsunternehmen

von 7 Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung in der Schweiz

nicht zu gefährden. Gottlieb Keller führt aus: "Diese Abkommen müssen

international anerkannten Standards im Bereich des Zollabbaus und -

wo nötig - des geistigen Eigentums genügen".



scienceindustries setzt sich weiter gegen die

Unternehmensverantwortungsinitiative und einen möglichen

Gegenvorschlag ein. Für Gottlieb Keller ist es selbstverständlich,

"dass die Einhaltung des völkerrechtlich allgemein anerkannten

Grundsatzes des Souveränitätsprinzips anzuerkennen ist".



Präsident Gottlieb Keller richtete das Wort an die an der

Generalversammlung anwesende Bundesrätin, Frau Doris Leuthard, um den

Bereich Klimaschutz anzusprechen. Er hält fest, dass "die Pharma

Chemie Biotech Industrie eine signifikante Reduktion der

Treibhausgase erzielt hat und diese bereits erzielten Fortschritte

für die Zielsetzung der nächsten CO2-Periode ab 2020 berücksichtigt

werden sollen". Ausserdem setzt sich der Präsident von

scienceindustries für die Flexibilisierung von Inlandsreduktionen und

Auslandskompensationen ein. Ein weiteres wichtiges Anliegen der

Branche ist die sichere und zuverlässige Versorgung der

Mitgliedsunternehmen mit Rohstoffen, wie beispielsweise Chlor. Dabei

setzt die Pharma Chemie Biotech Industrie schon seit langem auf die

Eisenbahn als anerkannt sichersten Transportträger. Präsident

Gottlieb Keller bezieht klar Stellung auf die angekündigte

Gesetzesrevision zur "Reform der Haftpflicht im öffentlichen Verkehr"

und erinnert an die "gemeinsame Erklärung zu Chlortransporten", wie

diese zwischen dem Bundesamt für Verkehr, der SBB, dem Verband der

verladenden Wirtschaft und scienceindustries im Jahr 2016

unterzeichnet wurde.



Gottlieb Keller tritt nach vier Jahren als Präsident von

scienceindustries zurück. Die Generalversammlung wählte Dr. Matthias

Leuenberger von Novartis International AG zum neuen Präsidenten. Dr.

Thomas Früh von Bachem AG wurde neu zum Vize-Präsidenten ernannt.

Weiter wurden Dr. Frank Höfflin, Sika AG, René Kissling, F.

Hoffmann-La Roche AG, Dr. Christian Kohlpaintner, Clariant

International AG, Roman Mazzotta, Syngenta International AG, Dr.

Felix Reiff, Bayer (Schweiz) AG und Dr. Andreas Walde, Vifor Pharma

AG neu in den Vorstand von scienceindustries berufen.



Die Präsidialrede von Herrn Gottlieb Keller sowie die

Portraitbilder des scheidenden und des neuen Präsidenten sowie des

neuen Vize-Präsidenten von scienceindustries finden Sie unter:

www.scienceindustries.ch/medien/medienmitteilungen



