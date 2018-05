Hamburg - Im aktuell herausfordernden Kapitalmarktumfeld können Wandelanleihen eine Alternative für Investoren darstellen, so die Experten von Absolut Research.Sie würden durch die garantierte Rückzahlung am Laufzeitende, die Partizipationschancen an steigenden Aktien und die niedrigeren Zinsrisiken gegenüber klassischen Unternehmensanleihen überzeugen. Um institutionellen Investoren einen Überblick über die Asset-Klasse zu bieten, habe Absolut Research in der Absolut|analyse "Wandelanleihen - Markt-Analyse und Asset-Manager-Performance" die Entwicklung und Zusammensetzung des Marktes für Convertible Bonds untersucht und die absolute und relative Performance der Asset Manager analysiert. Das Gesamtuniversum der untersuchten Produkte habe per Ende Januar 2018 206 Produkte umfasst.

