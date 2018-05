Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hilden (pta033/18.05.2018/12:42) - - Korrektur der Ad-hoc-Mitteilung vom 18.05.2018 "ÖKOWORLD AG erhöht die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr deutlich"-



Hilden, den 18. Mai 2018 Im zweiten Absatz der Ad-hoc-Mitteilung vom 18.05.2018 "ÖKOWORLD AG erhöht die Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2017 gegenüber dem Vorjahr deutlich" ist bedauerlicherweise ein Tippfehler enthalten. Der zweite Absatz lautet korrekt:



"Damit erhöht die ÖKOWORLD AG ihre Dividendenzahlung gegenüber dem Vorjahr deutlich um mehr als 17 %".



ÖKOWORLD AG, Hilden Der Vorstand



