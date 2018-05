Es ist soweit. Ab Juni werden auch die chinesischen A-Aktien in die viel beachteten Auswahlindizes von MSCI aufgenommen. Bislang war dies nur den in Hongkong oder den USA gelisteten Unternehmen vorbehalten, während das lange Zeit nur für Inländer zugängliche A-Segment mit den Aktien der Börsen Shanghai und Shenzen in investmentstarken Indizes wie dem MSCI Emerging Markets nicht berücksichtigt wurden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...