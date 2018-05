Homes & Holiday AG: Ferienvermieter Porta Holiday erweitert Finca-Portfolio auf Mallorca durch Übernahme DGAP-News: Homes & Holiday AG / Schlagwort(e): Börsengang/Immobilien Homes & Holiday AG: Ferienvermieter Porta Holiday erweitert Finca-Portfolio auf Mallorca durch Übernahme 18.05.2018 / 13:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Homes & Holiday AG: Ferienvermieter Porta Holiday erweitert Finca-Portfolio auf Mallorca durch Übernahme - Übernahme von easyFinca erhöht Angebot von 220 auf rund 450 Objekte - Mittelfristig Portfolioerweiterung auf rund 1.000 Objekte geplant - Börsengang zur Wachstumsbeschleunigung noch im ersten Halbjahr 2018 München, 18. Mai 2018. Immer mehr Menschen verbringen ihren Traumurlaub abseits des Massentourismus auf Mallorca. Ihnen bietet der Ferienvermieter Porta Holiday, Tochterunternehmen der Homes & Holiday AG, seit dem Jahr 2014 ein attraktives Portfolio an: Vom rustikalen Landhaus in der Natur bis zur Luxusimmobilie mit Meerblick ist für jeden Geschmack etwas dabei. Mit der Übernahme von easyFinca wird das Angebot sukzessive von 220 auf rund 450 Objekte erweitert. Auf den Internetplattformen www.portaholiday.de und www.easyfinca.com können Urlauber direkt ihre Traumfinca buchen. Finca-Urlaub auf Mallorca ist attraktiv für Urlauber und Eigentümer Mehrere hundert Millionen Euro pro Jahr werden inzwischen mit der Ferienvermietung auf Mallorca umgesetzt. Ein Geschäft, dass sich für alle Seiten lohnt - Urlauber und Eigentümer. Das Steinbeis Institut Center for Real Estate Studies (CRES) hat rund 2.300 Online-Angebote untersucht. Die Wissenschaftler haben für die Hauptsaison Juli bis September einen inselweiten Durchschnittspreis von rund 51 EUR pro Person und Nacht ermittelt. Damit ist gerade für Familien und Gruppen der Urlaub im Ferienhaus auch finanziell wesentlich attraktiver als ein Hotelaufenthalt. Aber auch die Eigentümer können mit konstanten Einnahmen aus Ferienvermietung rechnen, weshalb die Ferienimmobilie zunehmend als Kapitalanlage geschätzt wird. Mit Ferienvermietung auf Mallorca lassen sich Renditen von bis zu 5% erzielen (www.portaholiday.de/renditerechner.html). Die steigenden Immobilienpreise sind dabei noch nicht berücksichtigt. "Die Ferienvermietung auf den Balearen ist ein sehr attraktiver Markt. Gleichzeitig sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, die professionelle Vermarktung im Internet und die Betreuung von Mietern und Eigentümern eine große Herausforderung. Gerade für kleinere Vermieter. Ihnen wollen wir innerhalb des integrierten Geschäftsmodells unserer Gruppe vom klassischen Maklergeschäft mit Porta Mondial und Porta Mallorquina, Ferienvermietung mit Porta Holiday bis zum Property Management ein zu Hause geben", sagt Joachim Semrau, Gründer und CEO der Homes & Holiday AG. "Durch weitere Übernahmen wollen wir mittelfristig unser Portfolio deutlich erweitern und auf Mallorca 1.000 Objekte anbieten." Börsengang zur Wachstumsbeschleunigung noch im ersten Halbjahr Die Übernahme von easyFinca ist der Teil Wachstumsstrategie der Homes & Holiday Gruppe. Um diese zu forcieren, wird voraussichtlich noch im ersten Halbjahr 2018 der Börsengang erfolgen. Nach den Investitionen in ein einzigartiges Geschäftsmodell und skalierbare Plattform, stehen für Homes & Holiday in den kommenden Jahren die Steigerung von Verkaufs- und Buchungsvolumen im Fokus. Die Gruppe ist auf Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien fokussiert: Spanien und Deutschland. Die Balearen, Kanaren, in Deutschland insbesondere Nordsee, Ostsee und Süddeutschland - sowie die spanische Mittelmeerküste bieten erhebliches Potenzial. Neben dem organischen Wachstum durch die Eröffnung neuer Standorte sollen dazu auch bestehende Makler und Ferienvermietungsgesellschaften übernommen werden. Über die Homes & Holiday AG Die Homes & Holiday AG mit Sitz in München hat sich mit ihren Tochtergesellschaften Porta Mondial, Porta Mallorquina und Porta Holiday als erstes Franchisesystem auf Ferienimmobilien spezialisiert. Innerhalb eines integrierten Geschäftsmodells bietet die Gruppe alle Dienstleistungen vom klassischen Maklergeschäft (Porta Mondial/Porta Mallorquina), Ferienvermietung (Porta Holiday) bis Property Management (über externe Kooperationspartner) an. Dabei konzentriert sich die Gruppe auf Spanien und Deutschland, Europas attraktivste Märkte für Ferienimmobilien. Im Jahr 2017 hat die Homes & Holiday Gruppe ihre Verkaufsumsätze von 95 Mio. Euro um mehr als 25% auf über 120 Mio. Euro erhöht.

