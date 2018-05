DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Deutschland, Östereich und der Schweiz bleiben die Börsen wegen Pfingstmontag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.55 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.723,50 +0,18% +0,45% Euro-Stoxx-50 3.585,25 -0,19% +2,32% Stoxx-50 3.164,64 -0,10% -0,42% DAX 13.111,11 -0,03% +1,50% FTSE 7.776,79 -0,14% -0,29% CAC 5.623,62 +0,03% +5,86% Nikkei-225 22.930,36 +0,40% +0,73% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 157,96 +14

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,53 71,49 +0,1% 0,04 +19,1% Brent/ICE 79,66 79,30 +0,5% 0,36 +22,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,88 1.291,55 -0,4% -4,67 -1,2% Silber (Spot) 16,39 16,43 -0,2% -0,03 -3,2% Platin (Spot) 886,65 891,50 -0,5% -4,85 -4,6% Kupfer-Future 3,06 3,08 -0,6% -0,02 -7,9%

Weiter auf hohem Niveau notiert der Ölpreis, auch wenn Brent wieder leicht unter 80 Dollar je Barrel gefallen ist. Teilnehmer sehen aktuell keine Faktoren, die den Ölpreis wieder drücken könnten. Die drohenden Sanktionen der USA gegen Iran und die verminderte Produktion in Venezuela stützen die Preise.

AUSBLICK AKTIEN USA

Leicht im Plus erwarten Teilnehmer die Wall Street zum Start am Freitag. Sie sprechen von einer kleinen Erholungsbewegung nach den Abgaben am Vortag. Ein Hauptthema dürften die Handelsgespräche zwischen Amerika und China sein. Ein offizieller Vertreter Chinas hat inzwischen zurückgewiesen, dass sein Land ein Angebot gemacht habe, den Überschuss in der Handelsbilanz zwischen beiden Ländern um 200 Milliarden Dollar zu senken. Stattdessen setzen sich zunehmend Skepsis und Zweifel durch, ob es zu einer Einigung kommen wird. Daneben dürfte weiterhin die hohe Rendite an den Anleihemärkten im Blick stehen, die sich bei den zehnjährigen Staatstiteln hartnäckig über 3 Prozent hält. Die Marke gilt als symbolische Warnampel für Aktieninvestments. Hohe Anleiherenditen vermindern die Attraktivität anderer Anlagen, etwa Aktien. Ebenfalls ein Dauerthema sind die hohen Ölpreise. Die Aktien der Branche ziehen seit geraumer Zeit an, dies könnte sich am Freitag fortsetzen.

Paypal expandiert in den stationären Einzelhandel. Das Unternehmen bestätigte am späten Donnerstagabend (Ortszeit), was zuvor aus informierten Kreisen durchgesickert war: Der Zahlungsdienstleister übernimmt das schwedische Fintech-Startup iZettle AB für 2,2 Milliarden Dollar. Der Mobile-Payment-Anbieter iZettle bietet unter anderem kleinere Chip-Kartenleser für Smartphones und Tablets an. Paypal verschafft sich mit dieser größten Übernahme in seiner Unternehmensgeschichte Zugang zu hunderttausenden Ladengeschäften weltweit. Bei den Anlegern kommt das gut an: Die Paypal-Aktie steigt vorbörslich um 1 Prozent. Applied Materials verlieren 4,5 Prozent, nachdem der Chipausrüster bei der Vorlage von Zahlen zu seinem zweiten Geschäftsquartal einen enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal gegeben hat. Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal haben indessen positiv überrascht. Der Einzelhändler Nordstrom hat im ersten Geschäftsquartal ein im Vergleich zu Wettbewerbern wie Macy's und Walmart eher mäßiges flächenbereinigtes Umsatzwachstum von 0,6 Prozent verzeichnet, das überdies von einer Sonderangebots-Aktion getrieben war. Die Aktie könnte daher unter Druck stehen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Mit leichten Abgaben zeigen sich die Aktienmärkte. Im Fokus steht weiter die politische Lage in Italien. Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung hat nun eine Einigung auf ein gemeinsames Regierungsprogramm mit der rechtsextremen Partei Lega bekannt gegeben. Pläne, dass die Bank Monte dei Paschi di Siena möglicherweise doch nicht privatisiert werde oder die Fluggesellschaft Alitalia möglicherweise doch nicht verkauft werde, sorgen für Kopfschütteln. Bei italienischen Anleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren erhöht sich die Rendite um weitere 6 Basispunkte auf 2,18 Prozent. Am Mittag steht dann der kleine Verfalltermin am Terminmarkt im Fokus. Ein Blick auf die Optionen auf den DAX zeigt, dass das Volumen zum Mai-Termin nicht besonders hoch ist. Daher wird mit keinen größeren Kursbewegungen gerechnet. Der Performance-Index profitiert dabei von den Dividendenzahlungen seiner Mitglieder FMC, SAP, BMW und der Deutschen Telekom. Für Astrazeneca geht es um 2,1 Prozent nach unten. Vor allem die Gewinnseite enttäuschte. Die Aktien des schweizerischen Luxusgüterkonzerns Richemont brechen um 5,3 Prozent ein, nachdem das Unternehmen mit seinen Geschäftszahlen die Erwartungen verfehlt hat. Im Sog von Richemont verlieren Swatch 1,2 Prozent. Grand City Properties ist im ersten Quartal zweistellig gewachsen und hat die Markterwartungen übertroffen Nach einem bestätigten Ausblick gewinnt die Aktie 0,4 Prozent. Die Analysten von Berenberg raten bei der Deutschen Börse zu Gewinnmitnahmen und haben in der Folge die Aktie auf "Sell" gesenkt. Die Aktie verliert 1,3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:23 Uhr Do, 17.23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1782 -0,13% 1,1815 1,1799 -1,9% EUR/JPY 130,80 +0,08% 130,94 130,74 -3,3% EUR/CHF 1,1785 -0,23% 1,1813 1,1819 +0,6% EUR/GBP 0,8737 +0,10% 0,8737 1,1457 -1,7% USD/JPY 111,00 +0,19% 110,84 110,83 -1,5% GBP/USD 1,3485 -0,23% 1,3522 1,3516 -0,2% Bitcoin BTC/USD 8.143,91 -0,8% 8.049,28 8.333,65 -40,4%

Eine kleine Zwischenerholung des Euro ist wieder verpufft. Die Gemeinschaftswährung ist wieder unter 1,18 Dollar gefallen. Die ING rechnet damit, dass der Euro am Freitag weiterhin bei etwa 1,18 Dollar notieren wird. Der Blick des Marktes richte sich aktuell auf die politischen Entwicklungen in Italien. Was den Dollar betreffe, so dürften Fed-Vertreter noch einmal das allmähliche Auslaufen der lockeren Geldpolitik betonen. Da dies den Markterwartungen entspreche, sei keine nennenswerte Kursreaktion zu erwarten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den meisten Börsen in Ostasien ist es zum Wochenausklang nach oben gegangen. Gestützt wurden die Märkte der Region vom festeren Dollar. Befürchtungen, dass im Handelsstreit zwischen China und den USA möglicherweise keine Einigung erzielt wird, dämpften die Kauflaune nur anfangs. Eine schwächere heimische Währung ist positiv für exportorientierte japanische Unternehmen wie etwa SMC Corp oder Fanuc, deren Aktien um 4,2 Prozent bzw 1,2 Prozent zulegten. Versicherungsaktien profitierten überdies von den gestiegenen US-Anleihezinsen. Dai-Ichi Life Insurance gewannen 1,2 Prozent. An den chinesischen Börsen zogen die Kurse gegen Ende der Börsensitzung stärker an. Anfangs waren die Märkte von US-Präsident Donald Trump gebremst worden. Dieser hatte Zweifel geäußert, dass die Verhandlungen seines Landes mit China erfolgreich sein könnten. Die australische Börse verzeichnete dagegen kleine Abgaben. Verkauft wurden Aktien der Banken- und Rohstoffbranche. Letztere hatten am Donnerstag den höchsten Stand seit fast sieben Jahren erreicht. Nach der Vorlage von Geschäftszahlen gewannen Singapore Airlines 3,3 Prozent. Dagegen verzeichneten die Aktien chinesischer Airlines an der Börse in Hongkong Verluste. Beobachter machten dafür die zuletzt kräftig gestiegenen Ölpreise verantwortlich. Aktien der Ölbranche waren in der ganzen Region gesucht, nachdem der Preis für ein Fass der global gehandelten Sorte Brent am Donnerstag im Verlauf erstmals seit 2014 über 80 Dollar gestiegen war.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen notieren zum Wochenschluss kaum verändert. Weiterhin wird auf die Entwicklung in Italien geschaut. Dort haben sich die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die Bewegung der Lega auf ein gemeinsames Regierungsprogramm geeinigt. Details der Vereinbarung sind noch nicht bekannt. Auf den italienischen Anleihen lastet weiterhin Abgabedruck, die Rendite der zehnjährigen Papiere steigt um 0,5 Basispunkte auf 2,17 Prozent. Die Strategen der Commerzbank erwarten, dass die Koalition in Anbetracht der politischen Unsicherheit strukturell höhere Risikoprämien impliziert. Taktisch empfehlen sie, in der Peripherie und bei Banken angesichts der Ansteckungsrisiken infolge des anhaltenden Drucks auf BTPs auf Nummer sicher zu gehen. Auch der Credit sei nicht mehr Immun gegen den Ausverkauf bei den italienischen Staatsanleihen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro in Österreich

Der Chiphersteller Infineon erweitert seine Kapazitäten in Österreich. Wie das Unternehmen mitteilte, baut es am Standort Villach neben der bestehenden Produktion eine vollautomatisierte Chipfabrik für die Fertigung von 300 Millimeter-Dünnwafern. Dafür investiert der DAX-Konzern über einen Zeitraum von sechs Jahren 1,6 Milliarden Euro.

VW-Konzern erzielt im April zweistelliges Absatzplus

Der Volkswagen-Konzern hat im April dank starker Verkäufe in Deutschland und weiterhin guter Geschäfte in China ein zweistelliges Absatzplus erzielt. Weltweit wurden 927.200 Neuwagen an Kunden übergeben, ein Anstieg um 10,2 Prozent. In China, dem mit Abstand wichtigsten Einzelmarkt, erzielte der DAX-Konzern ein Absatzplus von 11,7 Prozent. In Deutschland setzte VW 11,5 Prozent mehr Autos ab.

Dermapharm wächst mit Zukäufen deutlich profitabel

Die Dermapharm Holding SE ist im ersten Quartal dank Zukäufen deutlich profitabel gewachsen. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) stieg um ein Viertel auf 36,2 Millionen Euro, der Umsatz um gut 16 Prozent auf 137,5 Millionen Euro, wie das auf patentfreie Arzeneien spezialisierte Pharmaunternehmen bei Vorlage der Erstquartalszahlen mitteilte. Daraus ergibt sich eine Marge von 26,3 Prozent - 1,8 Prozentpunkte mehr als noch vor Jahresfrist.

Post erhöht ab Juli Preise für Bücher- und Warensendungen

Die Deutsche Post erhöht zum Juli die Preise für Bücher- und Warensendungen. Die Büchersendung Groß bis 500 Gramm steigt um 20 Cent auf 1,20 Euro, schwerere Sendungen steigen um fünf Cent auf 1,70 Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Bei Warensendungen erhöht sich das Porto bei einem Gewicht bis zu 50 Gramm um 40 Cent auf 1,30 Euro, die Warensendung bis 500 Gramm verteuert sich von 1,90 Euro auf 2,20 Euro.

Home24 will bis zu 200 Millionen Euro an der Börse einsammeln

Home24 will sich mit einem Börsengang zwischen 150 und 200 Millionen Euro frisches Geld für den Ausbau seines Geschäfts besorgen. Der Möbel- und Einrichtungsversandhändler aus dem Rocket-Internet-Imperium bestätigte entsprechende Pläne. Angeboten werden sollen ausschließlich neue Aktien. Die Altgesellschafter werden nicht Kasse machen.

Moody's bestätigt Innogy-Rating Baa2 - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Moody's hat ihre Bonitätsnote für den vor der Zerschlagung stehenden Energieversorger Innogy mit Baa2 bestätigt. Der Ausblick für das Rating sei stabil. Moody's Investors Service hatte die Bonität der Innogy SE Mitte März auf den Prüfstand gestellt, nachdem die Energiekonzerne Eon und RWE die Zerschlagung und anschließende Aufteilung der RWE-Ökostromtochter vereinbart hatten.

Lang & Schwarz verdoppelt Gewinn im 1. Quartal

Der Börsenmakler Lang & Schwarz hat im ersten Quartal eine deutliche Gewinnsteigerung erzielt. Der Konzernüberschuss hat sich laut Mitteilung auf rund 2,7 Millionen Euro verdoppelt, das ist der bisher höchste Gewinn des Düsseldorfer Unternehmens. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 122 Prozent auf 4,2 Millionen Euro.

RAG-Stiftung steigt bei Deutsche Pfandbriefbank ein

Die RAG-Stiftung ist bei der pbb Deutsche Pfandbriefbank AG einstiegen. Die Bergbaustiftung aus Essen hielt am 15. Mai einen Anteil von 4,5 Prozent an der Bank, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Das entspricht rund 6 Millionen Inhaberaktien.

Italiens künftige Koalition will Alitalia-Verkauf abblasen

Italiens Anti-Establishment-Parteien Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung wollen den eingeleiteten Verkauf der insolventen Fluggesellschaft nach Darstellung des Lega-Wirtschaftsexperten Claudio Borghi trotz vorliegender Offerten stoppen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Applied Materials gibt schwachen Umsatzausblick

Der Chipausrüster Applied Materials hat die Investoren nach besser als erwarteten Quartalszahlen mit einem schwachen Ausblick verschreckt. Das Unternehmen rechnet für das dritte Quartal mit einem Umsatz von 4,33 Milliarden bis 4,53 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie wird bei 1,13 bis 1,21 Dollar erwartet. Analysten rechneten bisher mit Erlösen von 4,53 Milliarden Dollar und einem Ergebnis je Anteil von 1,16 Dollar.

Astrazeneca verzeichnet Gewinneinbruch im 1. Quartal

Der Pharmakonzern Astrazeneca hat im ersten Quartal bei etwas geringeren Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Der Umsatz sank in den drei Monaten auf 5,18 Milliarden von 5,41 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen mitteilte. Während der britische Pharmakonzern in China Zuwächse verzeichnete, belasteten rückläufige Erlöse des Blockbuster-Mittels Crestor zur Behandlung von erhöhten Blutfettwerten in Europa und Japan.

Ferrari ernennt früheren Fiat-Manager Piccon zum Finanzvorstand

Fiat hat einen früheren Manager des Konzerns zum Finanzvorstand bei Ferrari berufen. Antonio Picca Piccon, der 15 Jahre in verschiedenen Positionen bei dem italienischen Konzern beschäftigt war, werde das Amt Ende Juli übernehmen, teilte der Autohersteller mit. Er werde Alessandro Gili ersetzen.

Lloyds verkauft Hypothekenportfolio für 4 Mrd Pfund an Barclays

Die britische Bank Lloyds verkauft ein Hypothekenportfolio in Irland mit Verlust. Für 4 Milliarden britische Pfund soll der Bestand an Immobilienkrediten an die Barclays plc veräußert werden, teilte die Lloyds Banking Group mit. Infolge des Verkaufs muss das Geldhaus für das erste Halbjahr einen Verlust vor Steuern von 110 Millionen Pfund verbuchen.

Richemont enttäuscht mit Jahreszahlen, Aktie fällt

Richemont hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz und Gewinn dank einer weiter guten Entwicklung in Asien und des Schmuckgeschäfts leicht erhöht. Massiv gebremst wurde der Schweizer Luxusgüterkonzern von negativen Währungseffekten und dem Rückkauf von Uhrenbeständen im Schlussquartal. Die Zahlen lagen unter den Erwartungen des Marktes.

