Die Analysten erwarten Investitionen von 2,2 Billionen US-Dollar in den Ausbau der Erzeugungskapazitäten weltweit für den Zeitraum 2017 bis 2021. Gut 600 Milliarden US-Dollar werden dabei in den globalen Photovoltaik-Ausbau fließen.Frost & Sullivan erwartet eine grundlegende Veränderung des Energiemarktes. Eine Kombination von Faktoren, die von den erneuerbaren Energien angeführt werden, seien dafür verantwortlich, heißt es in dem "Global Power Industry Outlook 2018" der Analysten. Dazu gehörten die steigende Verfügbarkeit von Batteriespeichern, starke Fusions- und Übernahmeaktivitäten sowie viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...