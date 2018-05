Der Industrieversicherer Chubb verstärkt sein Business-Development-Manager-Team (BDM) ab sofort mit Sven Schauenburg in Stuttgart und Peter Schmid in München. So soll die flächendeckende bundesweite Maklerbetreuung in Deutschland weiter ausgebaut werden. Sven Schauenburg kommt von Aon Risk Solutions ...

