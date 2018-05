Frankfurt - Die Experten von J.P. Morgan Asset Management gehen davon aus, dass die globale Wachstumsdynamik anhält - auch wenn der Weg für Anleger im weiteren Jahresverlauf etwas holpriger ausfallen wird."Wir wurden in den letzten Wochen daran erinnert, dass nicht nur Aktienkurse steigen und fallen, sondern auch die Volatilität zu- und abnimmt und die Inflation positiv wie negativ überraschen kann", erläutere Michael Schoenhaut, Fondsmanager der Income-Strategien und des J.P. Morgan Investment Funds - Global Income Fund (ISIN LU0395794307/ WKN A0RBX2, A div) bei J.P. Morgan Asset Management in New York. "Aber wir sind überzeugt, dass die jüngste Nervosität auf dem Markt nichts weiter als eine Neubewertung zweiseitiger Wirtschaftsrisiken darstellt", betone er. So halte er mit seinem Co-Fondsmanager Eric Bernbaum an der positiven Einschätzung für das globale Wachstum fest und möchte Anlegern, die durch die erhöhte Volatilität an den Märkten verunsichert seien, den Wind aus den Segeln nehmen.

