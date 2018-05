Nach dem schnellen Anstieg über 13.000 Punkte hat der Dax kurzfristig noch etwas Luft. Doch mittelfristig gibt es neue Gefahren: steigende Zinsen, wacklige Währungen, hohe Rohstoffpreise.

Mehr als 1,50 Euro müssen deutsche Autofahrer mittlerweile für einen Liter Benzin schon wieder hinlegen. Und da die meisten immer noch mit Verbrennern unterwegs sind, macht sich das im persönlichen Portemonnaie schwer bemerkbar. Da hilft es wenig, wenn die offiziellen Inflationszahlen in Europa beruhigend niedrig ausfallen. Im faktischen Wirtschaftsleben ist die Teuerung längst angekommen.

Nur nicht bei der Zinspolitik. Zehnjährige Bundesanleihen bringen gerade einmal 0,6 Prozent. Realistischer als die Zinsen in Europa entwickeln sich die Zinsen in den USA. Mit 3,1 Prozent haben die zehnjährigen US-Staatsanleihen nun das letzte mittelfristige Hoch vom Jahreswechsel 2013/2014 hinter sich gelassen. Führende US-Banker sprechen davon, dass die Renditen auf vier Prozent steigen könnten. Zur Wirtschaft in den USA würde das passen. Sie ist robust und steuert in diesem Jahr auf ein Wachstum von etwa 2,5 Prozent zu. Ein mittlerer Wert, der gut ist für den Aufwärtstrend an den Börsen, weil er stabile Wachstumsaussichten ohne Überhitzung verspricht.

3,1 Prozent Kapitalmarktzins in den USA, nur 0,6 Prozent in der EU. Einen so großen Zinsunterschied bei vergleichbarem Wirtschaftswachstum hat es zwischen der alten und der neuen Welt noch nie gegeben. Und da sich der US-Markt mit Sicherheit nicht an Europa orientieren wird, könnte dieser Spread sogar noch größer werden.

Dass die Zinsen in Europa schnell nachziehen, ist wenig wahrscheinlich. Wie gefährlich das werden könnte, zeigt der Fall Italien. Mit mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung ist Italien in der EU das höchstverschuldete Land hinter Griechenland. Für erhebliche Unsicherheit sorgen italienische Gedankenspiele eines Schuldenerlasses. Allein die EZB hat italienische Staatsanleihen über 250 Milliarden Euro in ihrer Bilanz stehen. Die können sich natürlich nicht in Luft auflösen, Staatsfinanzierung ist der EZB verboten. Und für neue Anleihen ist es Gift, wenn zu steigenden Renditen an den Weltmärkten ...

