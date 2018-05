Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Eurozone-Leistungsbilanzüberschuss sinkt im März

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im März gesunken, wobei es erneut zu hohen Kapitalexporten über Direktinvestitionen kam. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) berichtete, verringerte sich der Leistungsbilanzüberschuss saisonbereinigt auf 32,0 (Vormonat: 36,8) Milliarden Euro.

Fünf Sterne und Lega einigen sich auf Regierungsprogramm

Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung in Italien hat eine Einigung auf ein gemeinsames Regierungsprogramm mit der rechtsextremen Partei Lega bekannt gegeben. Das Programm sei "endlich" in allen Punkten zu Ende verhandelt, erklärte Parteichef Luigi Di Maio auf Facebook. Er veröffentlichte den "Vertrag für eine Regierung des Wandels", der nach seinen Angaben die Umsetzung vieler Wahlversprechen seiner Partei anstrebt.

Regierungsprogramm in Italien wendet sich vom Sparkurs ab

Das in Italien veröffentlichte Regierungsprogramm erwähnt einen Ausstieg aus dem Euro nicht - kehrt aber vollständig vom bisherigen Sparkurs ab. Das geht aus dem von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) am Freitag veröffentlichten Programm vor, auf das sie sich nach eigenen Angaben mit der rechtsextremen Partei Lega geeinigt hat.

Italiens künftige Koalition will Alitalia-Verkauf abblasen

Italiens Anti-Establishment-Parteien Lega Nord und Fünf-Sterne-Bewegung wollen den eingeleiteten Verkauf der insolventen Fluggesellschaft nach Darstellung des Lega-Wirtschaftsexperten Claudio Borghi trotz vorliegender Offerten stoppen, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

In Europa tobt wieder Schlacht zwischen Politik und Wirtschaft

Anleger in Europa sorgten sich im Vorjahr noch vorrangig um politische Risiken. Diese verpufften dann auf einen Schlag und es kam zu einem unerwartet starken Wirtschaftswachstum. In diesem Jahr könnte es genau andersherum sein, was die Märkte vor Herausforderungen stellt. Italienische Wertpapiere kamen diese Woche aus Angst vor der Bildung einer Anti-Establishment-Regierung gehörig unter die Räder.

Anziehende Zinsen übernehmen Zepter an den Börsen

Die Trendwende hält zwar schon eine Weile an, trat aber in dieser Woche erst so richtig in den Vordergrund. Für die Aktienentwicklung sind inzwischen die Zinssätze wichtiger als die Gewinne. Das erste Quartal lief durchaus rund für die Konzerne der USA. Die Steuerreform, solides Weltwirtschaftswachstum und ein relativ schwacher US-Dollar sorgten im Tandem für kräftig kletternde Erträge. So schossen die Gewinne der S&P-500-Unternehmen laut Schätzungen um 26,1 Prozent zum Vorjahr in die Höhe. Das markiert den stärksten Zuwachs seit 2010.

Merkel zu Krisentreffen bei Putin - Pressekonferenz um 14.30 Uhr

Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei Russlands Präsident Wladimir Putin hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die Bedeutung Osteuropas und insbesondere der Ukraine betont. "Wir haben ein Interesse daran, dass Osteuropa stabilisiert wird, weil wir zwischen Russland und Polen mit die ärmsten Regionen haben, die es in Europa gibt", sagte Altmaier im ARD-Morgenmagazin. Der Besuch soll um 13.00 Uhr (14 Uhr Ortszeit) beginnen, und für 14.30 Uhr MESZ ist eine Pressekonferenz geplant.

Umfrage: Breite Mehrheit für Festhalten am Iran-Atomabkommen

Unter den Deutschen gibt es einer Umfrage zufolge eine klare Mehrheit für ein Festhalten am Atomabkommen mit dem Iran. Nach dem Ausstieg der USA aus dem Abkommen forderten 81 Prozent der Befragten im Deutschlandtrend des ARD-Morgenmagazins, dass die EU am bestehenden Vertrag mit dem Iran festhält. Nur 10 Prozent plädierten dafür, den USA zu folgen und das Abkommen ebenfalls zu kündigen.

EU leitet Schutz von Firmen im Iran-Geschäft ein

Nach dem US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran hat die EU-Kommission am Freitag Schritte zum Schutz europäischer Unternehmen vor Sanktionen der USA eingeleitet. Die Behörde startete das Verfahren zur Aktivierung der EU-Verordnung aus dem Jahr 1996, wie die Kommission in Brüssel mitteilte.

Deutsche Industrie zweifelt an EU-Blockade von US-Sanktionen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat mit Skepsis auf die von der Europäischen Union beschlossene Antwort auf die US-Sanktionen gegen den Iran reagiert. Brüssel will das Irangeschäft der europäischen Unternehmen schützen und deshalb die Befolgung der amerikanischen Strafmaßnahmen unter Strafe stellen. "Das Blocking Statute kann in das US-Geschäft der deutschen Industrie spürbar eingreifen", warnte BDI-Präsident Dieter Kempf.

Umfrage: Mehrheit sieht USA nicht als verlässlichen Partner

Eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung sieht einer Umfrage zufolge in den USA keinen verlässlichen politischen Partner mehr. Für 82 Prozent der Befragten des ZDF-Politbarometers, darunter Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen, seien "die USA für Deutschland kein verlässlicher Partner, wenn es um die politische Zusammenarbeit geht", teilte der Sender mit. Nur 14 Prozent hielten die USA für verlässlich.

Merkel besucht China

Ein Jahr nach dem Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin reist Bundeskanzlerin Angela Merkel kommende Woche zum Gegenbesuch in die Volksrepublik China. Die CDU-Vorsitzende wird am Donnerstag in Peking zunächst mit Li zusammentreffen, wie Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz mitteilte.

Russischer Ex-Spion Skripal aus dem Krankenhaus entlassen

Mehr als zwei Monate nach dem Giftanschlag in Großbritannien ist der russische Ex-Spion Sergej Skripal aus dem Krankenhaus entlassen worden. Wie die Klinik im englischen Salisbury mitteilte, geht es Skripal inzwischen so gut, dass er nicht mehr im Krankenhaus behandelt werden muss.

+++ Konjunkturdaten +++

Eurozone/Handelsbilanz März Überschuss 26,9 Mrd EUR (Vj Überschuss 28,5 Mrd EUR)

