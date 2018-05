Infineon geht auch in Zukunft von anhaltendem Wachstum aus. Deshalb um das zu garantieren investiert das Unternehmen in den nächsten sechs Jahren rund 1,6 Milliarden Euro in den österreichischen Standort Villach. Dort soll ab 2019 eine Chipfabrik für die Fertigung auf 300-mm-Dünnwafern entstehen und insgesamt 400 neue Arbeitsplätze schaffen. Anfang 2021 soll die Fabrik dann auch schon mit der Fertigung starten und bei vollständiger Auslastung ...

