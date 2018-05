Paypal übernimmt das Fintech iZettle. Eigentlich wollte das schwedische Unternehmen an die Börse gehen. Doch das Angebot des US-Bezahldienstleisters war zu gut.

Auf diese Nachricht reagierten schwedische Börsenkenner ganz schön überrascht: Der amerikanische Bezahldienstleister Paypal übernimmt das schwedische Fintech-Unternehmen iZettle. Stolze 2,2 Milliarden Dollar - also umgerechnet 1,9 Milliarden Euro - zahlt er dafür.

Die Überraschung war so groß, weil iZettle-Gründer und Haupteigner Jacob de Geer vor wenigen Tagen angekündigte, noch dieses Jahr mit iZettle an die Börse zu gehen. Daraus wird nun nichts. "Die Möglichkeit, ein Teil von Paypal zu werden, war zu gut, als dass man hätte Nein sagen können", so de Geer. Der Grund für den Stimmungsumschwung ist der Preis. Vor dem geplanten Börsengang wurde iZettle mit rund einer Milliarde Euro bewertet, Paypal will fast das Doppelte zahlen.

Und auch für den US-Riesen Paypal ist die Übernahme ein logischer Schritt. iZettle bietet ein Bezahlsystem mit mobilen Kartenlesegeräten an, mit denen auch kleinere Händler und Privatpersonen Kreditkartenzahlungen entgegennehmen können. Durch den Zukauf kann der Paypal künftig auch Zahlungen direkt im Geschäft oder am Marktstand anbieten.

Bislang war Paypal vor allem bei Online-Zahlungen erfolgreich. Außerdem kann Paypal durch den Zukauf den Wettbewerb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...