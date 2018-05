Tübingen (ots) - Der DKMS-Sonderzug rollt Dank der Unterstützung des Hauptsponsors RailAdventure aus München eine Woche lang quer durch Deutschland. Er macht an folgenden Stationen Halt: München (23. Mai), Stuttgart (24. Mai), Köln (25. Mai), Leipzig (26. Mai), Hamburg (27. Mai) und Berlin (28. Mai). Das Motto lautet: "Jetzt bist Du am Zug - Setz ein Zeichen gegen Blutkrebs!" Am 23. Mai fällt der Startschuss und es wird an jedem einzelnen Bahnhof eine Registrierungsaktion für Max und alle anderen suchenden Patienten geben. Der 14-Jährige aus Erfurt ist an Blutkrebs erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen. Zu folgendem Pressetermin laden wir Redaktionsvertreter von Leipzig herzlich ein:



Leipzig: Samstag, 26. Mai 2018 um 12:00 Uhr Aktionsort: Leipzig Hbf. Standplatz: Gleis 16



Mit dabei: der Vereinsrepräsentant des RB Leipzig Perry Bräutigam und Maskottchen Bulli, der Schauspieler Michael Trischan ("In aller Freundschaft"), Soraya Kohlmann (Miss Germany 2017) und Fabienne Schmidt (Miss Thüringen 2018). Ebenfalls dabei: Paula, die Cousine des an Blutkrebs erkrankten Max, die für ihren Cousin und alle anderen Patienten zur Registrierung aufruft.



Während der Registrierungsaktion sorgt David Ianni für einen besonderen akustischen Rahmen. Zusammen mit seinem "Hoffnungsklavier" reist er die gesamte Strecke mit und wird auf jedem Bahnhof ein kleines Konzert spielen.



