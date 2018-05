Duderstadt (ots) -



Bei einem Motorradunfall im September 2016 brach David Michlbauer sich seine Hüfte. Sein linkes Bein ist seither aufgrund einer Rückenmarksverletzung hüftabwärts komplett gelähmt. Der 24-Jährige war deshalb bis vor Kurzem auf Gehhilfen angewiesen. Auf Treppen hat er nur sein rechtes Bein genutzt und ist gehüpft. Kopfsteinpflaster und Schrägen waren für David echte Hindernisse. "Am Ende eines Tages war ich muskulär immer völlig erschöpft, ich musste ja viel über die Hände abfangen, hatte nie die Hände frei", so der Bayer.



Seit März dieses Jahres trägt David das neue C-Brace®. Mit dem mikroprozessor-gesteuerten Orthesensystem von Ottobock kann er sich wieder ohne Gehhilfen oder Rollstuhl fortbewegen. David fährt Rad und klettert sogar wieder, am Abend ist er gerne mit Freunden unterwegs. Dabei werden die Bewegungen seines gelähmten Beines stets durch die Sensoren und den Mikroprozessor des C-Brace kontrolliert. Für David ein neues Lebensgefühl: "Ich kann ganz selbstverständlich gehen, ohne darüber nachzudenken - egal ob schnell oder langsam, auf Schrägen oder Treppen. Es ist ein gutes Gefühl, dass ich mich auf diese Technik verlassen kann."



David studiert regenerative Energie und Energieeffizienz, er arbeitet in der Entwicklungsabteilung eines Start-Ups. Ihn fasziniert deshalb besonders die Technik seiner Orthese. "Ich finde es genial, wie das C-Brace funktioniert. Das ist wirklich High-Tech. Ich habe mir erstmal die hochkomplexe Sensorik erklären lassen."



C-Brace ist die weltweit einzige Lähmungsorthese, die sowohl die Stand- als auch die Schwungphase des Gehens kontrollieren kann (genannt SSCO-System: Stance and Swing Phase Control Orthosis). Sie kann Menschen ermöglichen, wieder zu gehen, deren kniestreckende Muskulatur ganz oder teilweise gelähmt ist, zum Beispiel als Folge einer Kinderlähmung. Die neue Generation ist deutlich kleiner und leichter und lässt sich unter der Hose tragen. Ein weiterer Vorteil für den Anwender: Das System lässt sich mit einer App auf dem Smartphone einfach bedienen. So kann David zum Beispiel für das Fahrradfahren einen speziellen Modus auswählen.



Auf der Weltleitmesse für Orthopädietechnik, der OTWorld vom 15. bis 18. Mai 2018 in Leipzig, feierte das neue System Premiere. Ab Juli ist das neue C-Brace in zertifizierten Sanitätshäusern verfügbar.



