Wirtschaftsminister Altmaier setzt auf Verhandlungen statt Gegenmaßnahmen im Stahlstreit mit den USA. Für seine Position erntet er Kritik aus der FDP.

Peter Altmaier (CDU) setzt auf Verhandlungen statt Gegenmaßnahmen, das gilt auch im Zoll-Streit mit den USA. Der Bundeswirtschaftsminister will US-Präsident Donald Trump, der für die anstehenden Wahlen einen "Deal" braucht, wie er es selbst immer nennt, auch einen solchen anbieten.

Am Dienstag tagt der EU-Handelsministerrat. Dann, so die Hoffnung in Berlin, sollen sich die EU-Mitgliedsstaaten darauf einigen, was sie den Amerikanern im Detail anbieten können, um einen Handelskrieg noch abzuwenden. Bei einem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Sofia hatte man sich am Donnerstag darauf verständigt, dass die EU mit ...

