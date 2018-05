Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Walmart von 98 auf 87 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Erwartungen mit Blick auf das bereinigte Gewinnwachstum des Einzelhändlers in den kommenden Jahren seien entmutigend, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/ag Datum der Analyse: 18.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-05-18/14:28

ISIN: US9311421039