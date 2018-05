-------------------------------------------------------------- Pascoe Blogger-Tour 2018 http://ots.de/ICu7K8 --------------------------------------------------------------



Gießen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach einem Aufruf an alle grünen Influencer in Deutschland kürte Pascoe Naturmedizin jetzt die Sieger für die Blogger-Tour 2018 zum Thema "Nachhaltigkeit".



Im Rahmen eines 2-tägigen Events präsentierten alle eingeladenen Blogger ihren individuellen Tourenvorschlag durch das Naturparadies Deutschland. Die drei Sieger gewannen ihre Traumreise, die sie unter den Hashtags pascoebloggertour2018 pascoenaturmomente mit Blogbeiträgen, auf Twitter, mit Facebook- und Instagram-Posts sowie fotografischen Eindrücken begleiten werden. Zu sehen ist das Alles auf der Social Wall auf der Pascoe-Website unter



https://www.pascoe.de/unternehmen/bloggertour.html.



Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit erfolgt die Fortbewegung während der Reise mit dem umweltfreundlichen Elektroauto i3 von BMW, der von ASW Wahl zur Verfügung gestellt wird.



Annette Pascoe, Geschäftsführerin: "Alle vorgestellten Reiseprojekte waren großartig und wir sind interessanten Persönlichkeiten begegnet, mit denen wir bestimmt auch in Zukunft verbunden sein werden. Drei Blogtouren haben uns allerdings im Gesamtpaket am meisten überzeugt."



- Bloggerin Sarah Wünsche mit ihrer Tour unter anderem zur Mecklenburgischen Seenplatte und die Sächsische Schweiz - Bloggerin Angelique Vochezer mit einer Tour ins das Elbsandsteingebirge, den Schluchtensteig und den Südschwarzwald. - Blogger Marie und Moritz Nasemann mit Inselhopping Nordsee, Wandern durch verschiedene Nationalparks und einem Ayurveda-Trip.



Dr. Jochen Kühn, Bereichsleitung Marketing: "Wir freuen uns auf den Sommer mit großartigen Bildern und spannenden Geschichten der Gewinner und wünschen allen ein aufregendes Reiseabenteuer durch die wunderschöne Natur Deutschlands."



OTS: Pascoe Naturmedizin newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12261 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12261.rss2



Pressekontakt: Stefanie Wagner Unternehmenskommunikation Schiffenberger Weg 55 35394 Gießen Telefon: +49 (0) 641 7960-330 E-Mail: stefanie.wagner@pascoe.de