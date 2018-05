Content-Moderatoren müssen Schreckliches von den Nutzern von Facebook und Twitter fernhalten. Eine Dokumentation zeigt die Welt der Internet-Saubermacher.

Von den glänzenden Fassaden, begrünten Innenhöfen und einer von oben verordneten Work-Life-Balance ist in Manila nicht viel zu sehen oder zu spüren. Das Silicon Valley ist hier nicht nur geografisch weit weg. Fern von der freundlichen Weltverbesser-Atmosphäre sitzen viele der Firmen, die dafür sorgen, dass der Nutzer der Produkte aus dem Digital-Tal nichts von den dunklen Seiten der sozialen Netzwerke mitbekommt.

Hass, Propaganda, Mobbing, Gewalt - die Abgründe des Menschlichen haben sich längst auch digitalisiert. Und Konzerne wie Youtube, Facebook oder Twitter scheinen noch kein Allheilmittel dagegen gefunden zu haben. Oft setzen sie deshalb auf menschliche Arbeitskraft.

Weltweit sind laut Unternehmensangaben 7500 Mitarbeiter im Einsatz, allein in Deutschland beschäftigt Facebook rund 1.500 Mitarbeiter bei externen Dienstleistern in Essen und Berlin, bis Ende des Jahres sollen es 2000 sein. Dort scheinen die Mitarbeiter motiviert und gut betreut. Vier bis fünf Psychologen stehen den Mitarbeitern bei Bedarf zur Verfügung.

Der Dokumentarfilm "The Cleaners", der am Donnerstag in die Kinos gekommen ist, zeigt jedoch auch eine andere Seite: Löschen, ignorieren, löschen, ignorieren. Innerhalb von Sekunden müssen Angestellte von externen Dienstleistern auf den Philippinen entscheiden, ob Inhalte auf Facebook, Twitter oder Youtube zu sehen bleiben oder nicht. Sie stehen unter einem extremen Druck.

"Es geht längst nicht mehr nur um Katzen- und Urlaubsvideos", sagt Moritz Riesewieck, einer der beiden Filmemacher von "The Cleaners". Dem Zuschauer wird spätestens klar, worüber er spricht, als im Film ein sogenannter Content Moderator von Enthauptungen erzählt. Der Philippino löscht für seinen Arbeitgeber im Auftrag von sozialen Netzwerken Inhalte. Er sagt, dass er genau erkennt, mit welcher Art von Messer ein Mensch geköpft worden ist.

Und er ist wohl nicht der einzige. Zehntausende sitzen bei verschiedenen Outsourcing-Unternehmen in Entwicklungsländern acht bis zehn Stunden am Tag vor Bildschirmen, um soziale Netzwerke sauber zu halten.

Die Filmemacher Hans Block und Moritz Riesewieck sind innerhalb von zwei Jahren sechs Mal auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...