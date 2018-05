Das chinesische Photovoltaik-Hersteller hat vorläufige Pläne veröffentlicht, in dem es den Kauf eines nicht näher benannten Halbleiterherstellers bekanntgibt. Medien berichten, dass GCL-Si zugleich die Fertigung von Solarzellen und -modulen beenden könnte, um sich ausschließlich auf die Waferproduktion für die Halbleiterindustrie zu fokussieren.GCL System Integration Technology (GCL-Si) hat den Handel seiner Aktien an der Shenzhener Börse wieder aufgenommen. Sie war zuvor am 27. April wegen eines nicht näher benannten Kaufs von Vermögenswerten aus dem Handel genommen worden. Nach der Aussetzung ...

