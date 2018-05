Nebenwerte bleiben die heimlichen Stars an den Börsen. Der deutsche Kleinwerteindex SDAX stieg am Freitag auf ein Rekordhoch bei gut 12 662 Punkten. Bereits am Donnerstag war sein US-Pendant, der Russell 2000, auf einen Höchststand geklettert. Anleger in diesem Segment setzen auf Wachstum und auf Dividenden.

Den vollständigen Artikel lesen ...