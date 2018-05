Wien - Der britische Fondsanbieter Fiera Capital hebt den Soft Close für den von Sauren-Golden-Awards-Gewinner Stefan Böttcher gemanagten OAKS Emerging and Frontier Opps-Fonds (ISIN IE00B95L3899/ WKN A1W55J) zeitweilig auf, so die Experten von "FONDS professionell".Kunden könnten ab dem 1. Juni wieder ohne den aktuell fälligen Ausgabeaufschlag von fünf Prozent 100 Millionen Euro investieren. Interessenten müssten sich dafür in eine Liste eintragen. Sei diese Summe erreicht, würden wieder die fünf Prozent erhoben, die nicht an den Vertrieb, sondern an den Fonds selbst gehen würden - eine Variante eines Soft Close. Das gehe aus einem Schreiben des Asset Managers hervor, das "FONDS professionell ONLINE" vorliege.

