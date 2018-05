Wien - Die Münchner Investmentboutique Xaia verstärkt ihr Portfoliomanagement-Team mit Marc Decker, so die Experten von "FONDS professionell".Der Neuzugang verfüge über 16 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement und sei zuletzt Mitgründer und Vorstand beim Multi-Asset-Haus Skalis in Unterschleißheim gewesen. Er habe Skalis Ende 2017 aufgrund des Verkaufs des Mehrheitsanteils seitens der Baader & Heins Capital Management an die Münchner Aqal Gruppe verlassen.

