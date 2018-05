Am Wiener Börsenpreis habe ich mich mit Finanzminister Hartwig Löger unterhalten. Auf meine Frage, ob er einen besonderen Moment in Bezug auf 10.000 Tage ATX in Erinnerung habe, antwortete Löger mit einer Zukunfsaussage, er sei ja nur einen Bruchteil der vergangenen 10.000 Tage als Finanzminister in Charge gewesen. Er werde aber mit dem "Bullen Boschan" (so nannte er den Börsechef auch in der Keynote) dafür sorgen, dass die nächsten 10.000 Tage gut werden. Er, Löger, sehe sich als Initiator für ein fruchtbares Umfeld. Ob er später als Bulle gesehen werde, käme auch auf die Indexentwicklung an. Jedenfalls wird er mit börsenotierten Unternehmen auf Roadshow in die Finanzmetropolen dieser Welt gehen. Auch mein Kollege Peter Heinrich...

