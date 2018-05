- Termine vom 28. Mai bis 3. Juni - === M O N T A G, 28. Mai 2018 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 1Q, Pullach *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Rede beim "Global Solutions Summit", Berlin - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Großbritannien und den USA geschlossen D I E N S T A G, 29. Mai 2018 *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Pullach *** 08:00 DE/Rocket Internet SE, Ergebnis 1Q, Berlin *** 08:45 DE/Frankfurt Finance Summit, Teilnahme u.a. von Bafin-Präsident Hufeld und EZB-Direktor Mersch (12:00 Keynote zu "Euro Clearing - The open race") *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe April 10:00 DE/Fraport AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/SGL Carbon SE, HV, Wiesbaden 10:30 DE/B. Metzler seel. Sohn & Co KGaA, Jahres-Pressegespräch, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 15:00 US/Case-Shiller-Hauspreisindex März *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Mai 18:40 JP/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Japan Center for International Finance, Tokio *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 2Q, Palo Alto *** - DE/Stellenindex BA-X Mai - DE/STS Group AG, Ende der Zeichnungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q (nach Börsenschluss), San Francisco M I T T W O C H, 30. Mai 2018 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 1Q, Langen 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 1Q, Helsinki *** 08:00 DE/Isra Vision Systems AG, Ergebnis 1H, Darmstadt 08:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, Ergebnis 1H, Zwingenberg *** 08:45 FR/Privater Verbrauch April *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Mai *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 09:00 AT/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Mai *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Mai 10:00 DE/Wacker Neuson SE, HV, München 10:00 DE/Nemetschek SE, HV, München 10:00 DE/Software AG, HV, Darmstadt 10:00 DE/Adler Real Estate AG, HV, Berlin 10:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, HV, Köln 10:00 GB/Deutsche Börse AG, Investor Day, London *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Mai 10:30 DE/Leifheit AG, HV, Frankfurt 10:30 DE/DZ Bank, HV, Frankfurt *** 10:30 FR/OECD, Veröffentlichung des Wirtschaftsausblicks Nr.103, Paris *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Mai *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Mai 11:00 DE/Tom Tailor Holding AG, HV, Hamburg *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Stratec Biomedical AG, HV, Pforzheim *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Mai *** 14:30 US/BIP 1Q (2. Veröffentlichung) *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Mai D O N N E R S T A G, 31. Mai 2018 *** 01:50 JP/Industrieproduktion April *** 03:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Mai *** 07:45 CH/BIP 1Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) 09:00 LU/Senvion SA, HV, Luxemburg 10:00 DE/Encavis AG (ehemals Capital Stage AG), Ergebnis 1Q, Hamburg 10:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, HV, Hannover *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Mai (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten April *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Mai (vorläufig) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen April *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Mai *** 17:00 US/Rohöllagerbestände (Woche) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Österreich geschlossen F R E I T A G, 1. Juni 2018 *** 03:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Mai *** 09:20 DE/STS Group AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (2.Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Mai *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/Bauausgaben April *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Mai 22:03 CH/Quartalsüberprüfung des Stoxx-Europe-600-Index, Zürich *** - US/Kfz-Absatz Mai *** - US/Ende der Aussetzung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium gegen die EU und andere Länder - EU/Ratingüberprüfung für Belgien (Fitch), Bulgarien (S&P und Fitch), Irland (S&P), Liechtenstein (S&P), Portugal (Fitch), San Marino (Fitch), Ungarn (Moody's) S A M S T A G, 2. Juni 2018 - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 3. Juni 2018 - Parlamentswahlen in Slowenien ===

