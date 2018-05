Start-up-Financier Elon Musk treibt den Bau seines Tunnelsystems voran - und wird von der Stadt Los Angeles von einer Umweltprüfung befreit.

Mit seiner Boring Company will Elon Musk die Mobilität revolutionieren. Anfang des Monats kündigte er auf seinem Instagram-Account an, dass sein Tunnelsystem unter Los Angeles fast fertig sei.

Am Mittwoch wurde er konkreter und kündigte via Twitter an, dass die Boring Company mithilfe von Hyperloop ihre Kunden "in 10 bis 15 Minuten unterirdisch vom Stadtzentrum bis zum Ozean zum Weltraumbahnhof " bringen könne.

Das Problem: Um seine Ideen zu realisieren, braucht der Unternehmer Genehmigungen der Stadt.

Diese kommt ihm jetzt zu Hilfe, wie die Los Angeles Times berichtet. Der Stadtrat habe am Donnerstag den 4,3 Kilometer langen Testtunnel der Boring Company von der Umweltprüfung befreit, womit nun die Bohrungen starten können. Die Stadträte Paul Koretz und Joe Buscaino ...

Den vollständigen Artikel lesen ...